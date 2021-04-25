Сразу скажу, что это мертворожденное дитя. Я сказал об этом 19 числа, еще до того момента, когда эта "исключительная" дюжина клубов начала выскакивать из лодки, на которую они сами себя посадили, лодки которая имеет путь в один конец, который называется "Титаник".

Глупость помноженная, на мой взгляд, и на незнание, прежде всего, регламентных норм УЕФА и ФИФА.

Надо вернуться в историю. В свое время, в течение 25 лет различные ассоциации пытались объединиться в Прибалтийскую Лигу, в Скандинавскую Лигу, в Лигу Бенилюкс, но они шли по пути, прежде всего, диалога с УЕФА. Ибо устав УЕФА четко и ясно говорит о том, что любое объединение клубов под эгидой любых Национальных Ассоциаций может произойти только в случае, если Национальная Ассоциация это одобряет и это согласовано с УЕФА. Все, иначе, нет никаких возможностей.

В течение последних двадцати лет произошла трансформация в подходах, прежде всего, УЕФА к тому, чтобы собрать маркетинговые и телевизионные права в один пул всех 55 Национальных Ассоциаций. Удивительно, что это не звучит в национальном пространстве, потому что это были сложные переговоры с клубами, Национальными Ассоциациями. Потому что, условно, Ассоциации большой пятерки всегда в распределении прибыли от продажи, прибыли от телевизионных прав и маркетинговых прав были впереди планеты всей. То есть, страны, которые не имели рейтинг, клубы, которые могли бы в полной мере претендовать на пальму первенства в Еврокубках, игроки этих клубов, которые не пользовались большой трансферной ценой на рынке, они всегда получали остатки с "обеденного стола".

И вот что сделал УЕФА, благодаря консолидированной позиции, прежде всего, Национальных Ассоциаций, которые подписали меморандум о том, что они передают все маркетинговые и телевизионные права УЕФА, в результате чего выиграли абсолютно все - и большие ассоциации, и так называемые маленькие ассоциации, и клубы участники Лиги чемпионов, и Лиги УЕФА, ибо распределение сумм стало больше на каждую Ассоциацию. Соответственно, брокастеры платили гораздо бОльшие деньги, в том числе спонсоры Лиги чемпионов, Лиги Европы и УЕФА. В том числе, мы понимаем, что за товарищеские матчи под эгидой УЕФА в рамках подготовки квалификаций Лиги, финалов Чемпионатов Европы и мира, все Национальные Ассоциации получают денежные средства.

Вот, глупость, бездарность, помноженная на шантаж со стороны двенадцати клубов заключается, на мой взгляд, прежде всего в следующем - УЕФА подписывает долгосрочный контракт, где внутри находятся и эти 12 клубов. То есть, УЕФА должен был поднять руки вверх, согласиться с созданием Суперлиги и фактически не выполнить свои обязательства перед теми, кто купил маркетинговые и спонсорские права, перед телевизионной аудиторией, то есть, перед теми, кто приобрел телеправа! Это что, диалог равных партнеров?

Невозможно было себе представить, что УЕФА с этим согласится.

Мне кажется, что правопорядок, который существует десятки лет в Европейском футболе, где принцип "we care about football", "мы заботимся о футболе", в рамках справедливости и солидарности, доступности к соревнованиям всех участников является на сегодняшний день преамбулой, чтобы не делать никаких резких шагов для того, чтобы не разрушить то, что хорошо работает.

Если бы манили моего брата, я уверен, любыми сверхприбылями, он бы на первом слове ответил - нет, нет, нет, и еще раз нет! Точно так же, когда была создана группа G-14, ко мне обратились с просьбой поддержать этот проект, на что был получен ответ - Никогда!

Если бы они поняли, что УЕФА имеет жесткую позицию, которая вполне консолидируется с единственным главным стимулом - Европейская футбольная семья соблюдает 11 ценностей в футболе, которые являются для них не просто произнесенными или написанными на бумаге, но это святая святых, это как Библия!

УЕФА сегодня достиг таких невиданных, в том числе, в условиях пандемии, результатов, которыми можно восхищаться Чеферину и его команде. Безусловно, на сегодняшний день, когда люди вынуждены испытывать дискомфорт, находиться дома, имея желание находиться на стадионе, имеют только отчасти такую возможность. Но телевизионная картинка в полной мере дает сегодня такую возможность наслаждаться по-прежнему футболом. А если говорить объективно, то все обязательства перед клубами, перед Национальными Ассоциациями, УЕФА выполняет несмотря на кризис. Это сегодня заслуживает высочайшего уважения и, кстати, доверия.

Формат, который предлагает УЕФА, во-первых, как раз дает возможность не надеяться, а быть уверенным, что проходных матчей не будет. Привлекательности будет больше, потому что каждая команда проведёт на четыре матча, в обязательном порядке, больше. Избирательность этой системы, швейцарской, дает возможность как раз грандам встречаться между собой чаще. Но, вместе с тем, даёт этот соревновательный формат возможность восьми клубам, набравшим наибольшее количество очков, попадать в одну восьмую. А клубам, занявшим с 9-го по 24-е место в двухраундовом поединке, где будут сеяные с 9-го по 16-е место и несеяные, проводить матчи двухраундовые, где сеяная команда будет, опять таки, вторую игру проводить у себя дома. Команды с 24-го по 36-е место не переходят в Лигу УЕФА и соответственно все это превращается в ещё более живую картинку для того, чтобы, прежде всего, была состязательность, привлекательность.

Я уверен, что этот формат даст возможность подписать ещё на бОльшие суммы контракты по спонсорским правам, телевизионным правам, продать, естественно дороже. И соответственно клубы-участники нового формата получат ещё больше денежных средств для инвестирования их в футбол.

Сегодня можно вернуться еще к одной теме - это FairPlay

В момент его запуска в европейском футболе, задолженность клубов одних перед другими, перед агентами в том числе, была порядка четырех с чем-то миллиардов долларов. Сегодня долгов практически нет. Поэтому, сколько зарабатываешь, столько и тратишь. Если у клуба "Реал", или у другого клуба сегодня есть долговая яма, в эту долговую яму сами президенты клубов себя и определили. Это необдуманные заработные платы футболистам, они же возникли не вчера, не позавчера. Они возникли за много лет до пандемии, это необдуманные трансферы.

Я не хочу никого из футболистов обижать, но мог бы сказать так, что должна быть какая-то планка цены, футбол стал как магазин, ты в него приходишь и платишь столько, сколько можешь. К сожалению, многие президенты клубов платили столько сколько хотели, поэтому и возникли сложности финансового характера. Но нельзя сегодня их расточительность в полной мере взять и компенсировать за счёт создания вот этого "фантастического", фантазийного проекта - Суперлига.

Еще раз подчеркиваю, мы должны всегда понимать, что порядок бьет класс.