Кузов автомобиля состоит из стеклопластика, а рама - из алюминия/ фото: sed-rada.gov.ua

Ученые из Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, который находится в Севреодонецке, разработали электромобиль, "топливом" которого является солнечный свет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новая разработка получила имя Ева. На полном заряде батареи он сможет проехать 100 километров со скоростью до 80 км\ч. Транспортное средство в настоящее время существует в виде макета с улучшенными характеристиками.

Северодонецкие ученые создали макет электромобиля с улучшенными характеристиками, с помощью которого можно усовершенствовать технологию его производства и исследовать его работу в реальных условиях.

Отмечается, что кузов автомобиля состоит из стеклопластика, а рама - из алюминия. Солнечные батареи, согдасно инструкции, могут быть установлены как на капоте, так и на крыше. Длина электрокара составляет четыре метра. Он соответствует полноценному пятиместному автомобилю с размером салона на уровне бизнес-седанов.

Фото: sed-rada.gov.ua

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