Студенты из Эйндховена (Нидерланды) создали "мусорный электромобиль" под названием Luca. Он работает на электричестве и создан из мусорных отходов, сообщает mmr.net.ua.

При производстве авто были использованы пластиковые бутылки и крупногабаритные бытовые отходы. Внутри Luca установлены сиденья с обивкой из полиэтилена, наполненные конским волосом и кокосовым волокном.

Вес автомобиля вместе с батареями составляет лишь 420 кг. Движущей силой машины являются два электродвигателя на задних колесах.

Таким образом, автомобиль может развивать скорость до 90 км/час и, по словам его создателей, может проехать без подзарядки более 200 км.

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