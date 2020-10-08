Студенты создали электромобиль из бутылок и полиэтилена (фото) [ Редактировать ]
Студенты из Эйндховена (Нидерланды) создали "мусорный электромобиль" под названием Luca. Он работает на электричестве и создан из мусорных отходов, сообщает mmr.net.ua.
При производстве авто были использованы пластиковые бутылки и крупногабаритные бытовые отходы. Внутри Luca установлены сиденья с обивкой из полиэтилена, наполненные конским волосом и кокосовым волокном.
Вес автомобиля вместе с батареями составляет лишь 420 кг. Движущей силой машины являются два электродвигателя на задних колесах.
Таким образом, автомобиль может развивать скорость до 90 км/час и, по словам его создателей, может проехать без подзарядки более 200 км.
Ранее мы писали о том, что корейцы выпустят серию летающих автомобилей в 2028 году.
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