В польской столице Варшаве завершился чемпионат Европы по греко-римской борьбе, в результате которого украинские спортсмены получили три бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба украинской федерации по греко-римской борьбе.

Медали выиграли Виктор Петрик (в весовой категории до 60 кг) и Максим Евтушенко (в весовой категории до 72 кг). Чтобы получить "бронзу" Петрик одолел белоруса Глеба Макаренко, а Евтушенко - спортсмена из Польши Романа Покурковски.

Отмечается, за день перед этим экс-народный депутат Украины Жан Беленюк добавил в актив страны бронзовую медаль (весовая категория до 85 килограмм). В общем командном зачете украинские спортсмены вывели страну на 4 место в рейтинге.

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Кроме того, украинка завоевала три золотых медали за чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг показала лучший результат как в рывке (95 кг), так и в толчке (113 кг), таким образом, у нее три медали высшей пробы - по сумме двоеборья и за отдельные виды.

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