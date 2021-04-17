На чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в португальском Лиссабоне, чемпионка мира Дарья Билодид завоевала "серебро". Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины.

Украинская красавица смогла дойти до финала, однако не вышла на него из-за травмы руки. После уверенных побед в стартовых раундах над итальянкой Франческой Милани и словенкой Марусей Станжар, в полуфинале Дарья встретилась с достаточно титулованной 25-летней россиянкой Ириной Долговой.

На последних секундах схватки Дарья исполнила результативный прием на оценку иппон, после чего судья дал команду "Мате", что означает остановку схватки. Но россиянка продолжала свой болевой прием, обхватив ногами левую руку нашей дзюдоистки, что в итоге привело к повреждению локтя 20-летней украинки.

😬 Білодід знялася з фіналу Євро з дзюдо через травму.

Як пояснив Суспільне Спорт тренер, її травмувала росіянка уже після півфіналу.



Ось цей момент:

✅ Білодід проводить прийом, виграє

❗️ росіянка захоплює її руку та уже після гонгу проводить больовий



Це взагалі що таке? 🤬🤯 pic.twitter.com/eH7KLJkyU7 — Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) April 16, 2021

На финальную схватку против Дистрии Красники из Косово Билодид не вышла, тем самым автоматически став серебряным призером чемпионата Европы. Это первая награда такого рода для Дарьи, до этого в ее активе были только золотые награды из континентальных первенств (2017, 2019).

Напомним, что Дарья Билодид также является двукратной чемпионка мира (2018, 2019). Девушка выступает в весовой категории до 48 кг.

Ранее мы писали, что Международная федерация дзюдо назвала украинку Дарью Билодид лучшей дзюдоисткой 2019-2020 годов.