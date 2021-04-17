Дарья Билодид завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по дзюдо (видео) [ Редактировать ]
Источник: Федерация дзюдо Украины
На чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в португальском Лиссабоне, чемпионка мира Дарья Билодид завоевала "серебро". Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины.
Украинская красавица смогла дойти до финала, однако не вышла на него из-за травмы руки. После уверенных побед в стартовых раундах над итальянкой Франческой Милани и словенкой Марусей Станжар, в полуфинале Дарья встретилась с достаточно титулованной 25-летней россиянкой Ириной Долговой.
На последних секундах схватки Дарья исполнила результативный прием на оценку иппон, после чего судья дал команду "Мате", что означает остановку схватки. Но россиянка продолжала свой болевой прием, обхватив ногами левую руку нашей дзюдоистки, что в итоге привело к повреждению локтя 20-летней украинки.
😬 Білодід знялася з фіналу Євро з дзюдо через травму.— Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) April 16, 2021
Як пояснив Суспільне Спорт тренер, її травмувала росіянка уже після півфіналу.
Ось цей момент:
✅ Білодід проводить прийом, виграє
❗️ росіянка захоплює її руку та уже після гонгу проводить больовий
Це взагалі що таке? 🤬🤯 pic.twitter.com/eH7KLJkyU7
На финальную схватку против Дистрии Красники из Косово Билодид не вышла, тем самым автоматически став серебряным призером чемпионата Европы. Это первая награда такого рода для Дарьи, до этого в ее активе были только золотые награды из континентальных первенств (2017, 2019).
Напомним, что Дарья Билодид также является двукратной чемпионка мира (2018, 2019). Девушка выступает в весовой категории до 48 кг.
Ранее мы писали, что Международная федерация дзюдо назвала украинку Дарью Билодид лучшей дзюдоисткой 2019-2020 годов.
по теме
Дмитрий Чумак завоевал две золотые награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве
Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг показала лучший результат как в рывке (95 кг), так и в толчке (113 кг). Следовательно, у нее три медали высшей пробы - по сумме двоеборья и за отдельные виды. Камила Конотоп завоевала для Украины первое "золото" среди женщин на чемпионатах Европы с 2016 года
Служба по делам иностранцев и границам (SEF) перестала существовать с 14 апреля. Ее компетенции перейдут новому органу - Службе по делам иностранцев и убежища, которая не будет обладать полицейскими функциями.
Перші дози отримали атлети, які представлятимуть Україну на Олімпійських і Паралімпійських іграх у Токіо цього літа - скільки доз виділили атлетам?
Черговий скандал з побиттям дітей у Рівному - цього разу батьки звинуватили тренерок однієї з місцевих спортивних шкіл
Украинка Ирина Деха стала двукратной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. Выиграв соревнования в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и в сумме (248 кг), Деха в общем зачете опередила двух россиянок - Яну Сотиеву (246 кг в сумме двоеборья; 112+134) и Анастасию Романову (243 кг; 111+132)