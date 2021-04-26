Панель задач Windows 10 не сильно изменилась за последние годы, но пару месяцев назад Microsoft начала экспериментировать с некоторыми новыми функциями, чтобы сделать ее на порядок удобнее.

В январе 2021 года инсайдерам разрешили протестировать новый виджет погоды и новостей, метко названный "Новости и интересы". Похоже, что эта функция скоро появится для всех пользователей Windows, а не только участникам программы предварительной оценки.

Поскольку из-за пандемии COVID-19 большинство людей перешли на домашнюю работу, Microsoft ищет способы сделать их рабочий день более комфортным и удобным.

Панель новостей и интересов – это лишь один из способов, с помощью которого компания надеется реализовать это видение: когда эта функция будет развернута, пользователи Windows 10 начнут замечать новый виджет погоды на своей панели задач.

Новый виджет покажет температуру, состояние неба (облачно, солнечно, дождливо) и небольшой круглый значок солнца, который будет меняться в соответствии с погодными условиями.

Можно также просто оставить виджет как есть, и никогда не взаимодействовать с ним. Однако, если вы решите узнать больше подробностей и окунуться в новостные сводки, достаточно щелкнуть по нему и откроется новый удобный интерфейс. Здесь вы найдете список персонализированного контента: биржевые тикеры, спортивные рейтинги, заголовки новостей, прогноз погоды и многое другое.

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Виджет кастомизируется и есть возможность отключить любую из категорий, которые не интересуют и оставить только то, что вам действительно интересно.

Новый виджет должен появиться в одном из следующих обновлений, однако Microsoft не раскрывает никаких деталей содержимого следующих патчей.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как биткоин начали добывать на древних компьютерах Commodore 64. В то же время Microsoft отложила выпуск Windows 10X.