Тотальная катастрофа: Microsoft признала провал обновлений для Windows 10 [ Редактировать ]
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Мартовское обновление для Windows 10, вышедшее на прошлой неделе, оказалось катастрофой для пользователей по всему миру. Пострадавшие уже завалили поддержку гневными сообщениями.
Microsoft отпираться не стала и признала, что в свежем обновлении для "Десятки" присутствует критическая ошибка. Об этом официально сообщается на сайте Microsoft.
Проблемой оказалась несовместимость злополучного патча KB5000802 с некоторыми принтерами, к которым подключены компьютеры под управлением Windows 10. После обновления компьютеры и ноутбуки пользователей перестали загружаться, а вместо этого получали BSOD ("Синий экран смерти").
Результат установки злополучного патча KB5000802
Microsoft уточняет, что проблема затрагивает следующие версии Windows 10:
- Windows 10 20H2;
- Windows 10 2004;
- Windows 10 1809;
- Windows 10 1803.
Инженеры отметили, что в большинстве случаев возникает ошибка APC_INDEX_MISMATCH, которая мешает взаимодействию компьютера и принтера.
В корпорации не раскрывают истинную причину провального обновления. Однако есть предположения, что неполадки могли быть вызваны несовместимостью системного апдейта и драйверов офисной техники. Представители Microsoft пообещали, что проблема будет решена в ближайшее время.
Пока не выйдет исправление, пострадавшим пользователям просто рекомендуют сперва отключиться от принтера, а затем удалить проблемное обновление.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Microsoft произошел глобальный сбой. В то же время Microsoft обвинила Китай в хакерской атаке.
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