Выход Windows 10X переносится на конец 2021 года. Официально Microsoft об этом не сообщает, однако Зак Боуден из издания Windows Central утверждает, что запуск ожидаемой операционной системы перенесли на вместо II квартала 2021 года на IV квартал.

Также инсайдер объяснил причину переноса тем, что якобы "Microsoft просто хочет довести ее стабильность до высочайшего уровня и сделать пригодной для повседневного использования".

Перенос, увы, также не отразится на появлении новых возможностей. В частности, ожидаемая совместимость с десктопными Win32 приложениями на запуске в Windows 10X доступна не будет.

Microsoft позиционирует Windows 10X не как эволюцию привычной нам Windows 10, а как ее ответвление. Эта операционная система будет ориентирована на маломощные ноутбуки, нетбуки, "Хромбуки" или планшеты с двумя экранами, чтобы занять нишу в среде мобильных ОС и попытаться конкурировать со стремительно набирающей популярность Chrome OS.

Windows 10X

Таким образом на запуске Windows 10X будет ориентирован на образовательный сектор, а не на потребительские домашние устройства.

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После запуска 10X, существующие компьютеры с Windows 10 получат большое обновление под кодовым названием Sun Valley, которое, по слухам, добавит новые функции и современный пользовательский интерфейс в попытке освежить рабочий стол Windows. По слухам, новая "Десятка" будет похожа на Apple macOS.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Windows 10 на MacBook M1 обогнала macOS по скорости. В то же время Microsoft окончательно "похоронила" Windows 7.