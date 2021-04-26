Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятным, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится. Он уже поручил Офису президента начать согласовывать сроки и место проведение такой встречи с администрацией президента России.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга.

"Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча (с президентом России Владимиром Путиным - ред.) состоится. Я уже дал задачу Ермаку (глава Офиса президента Андрей Ермак - ред.), чтобы он связывался с администрацией Путина, чтобы они нашли сроки и место, где можно встретиться", - заявил президент Украины.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече. Он заявил, что ждет Зеленского в Москве.

Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

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