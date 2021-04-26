Зеленский поручил ОП согласовать встречу с Путиным [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятным, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится. Он уже поручил Офису президента начать согласовывать сроки и место проведение такой встречи с администрацией президента России.
Об этом Зеленский заявил во время брифинга.
"Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча (с президентом России Владимиром Путиным - ред.) состоится. Я уже дал задачу Ермаку (глава Офиса президента Андрей Ермак - ред.), чтобы он связывался с администрацией Путина, чтобы они нашли сроки и место, где можно встретиться", - заявил президент Украины.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече. Он заявил, что ждет Зеленского в Москве.
Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Кремле пока не знают деталей возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к встрече с российским лидером Владимиром Путиным
На Банковой считают гипотетическое приглашение в Киев некорректным
Зеленский не поедет в Россию договариваться
Президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече