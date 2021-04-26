Одразу два нові рекорди встановив вертоліт NASA на Марсі. Ingenuity зміг подолати відстань 50 метрів зі швидкістю два метри за секунду. Це вже третій випробувальний політ гвинтокрила на поверхні Червоної планети.

Під час попереднього тестування він зміг піднятися на висоту 5 метрів. Випробування поновлять за кілька днів. Разом із марсоходом Perseverance, апарат продовжить досліджувати поверхню Марса.