В понедельник, 26 апреля, в Одесской области военнослужащие бригады морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины провели тактико-строевые учения. Об этом сообщает пресс-служба Командования ВМС ВСУ.

С поставленной задачей морские пехотинцы справились успешно.

По легенде тактическая группа морской пехоты получила сигнал о наступлении условного врага, после чего совершила марш колонной военной техники в район вероятного прорыва.

На учениях отрабатывалась организация противодесантной обороны на направлениях, откуда можно ожидать нападения противника.

В мероприятии также участвовали реактивная артиллерия и противотанковые средства, имеющиеся в распоряжении морской пехоты.

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