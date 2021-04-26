Под Одессой прошли учения морских пехотинцев [ Редактировать ]
В понедельник, 26 апреля, в Одесской области военнослужащие бригады морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины провели тактико-строевые учения. Об этом сообщает пресс-служба Командования ВМС ВСУ.
С поставленной задачей морские пехотинцы справились успешно.
По легенде тактическая группа морской пехоты получила сигнал о наступлении условного врага, после чего совершила марш колонной военной техники в район вероятного прорыва.
На учениях отрабатывалась организация противодесантной обороны на направлениях, откуда можно ожидать нападения противника.
В мероприятии также участвовали реактивная артиллерия и противотанковые средства, имеющиеся в распоряжении морской пехоты.
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