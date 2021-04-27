Українська сторона вже запропонувала документ, що посилює відповідальність за порушення режиму припинення вогню

Режим припинення вогню на Донбасі та відновлення роботи пропускних пунктів. Ці питання планують розглянути на засіданні тристоронньої контактної групи.

Кроки з деескалації сьогодні мають обговорити на рівні робочих підгруп, а завтра - на загальному засіданні. Українська сторона вже запропонувала документ, що посилює відповідальність за порушення режиму припинення вогню.

Цей план взяли за основу представники ОБСЄ - зазначив голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.