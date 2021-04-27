На засіданні ТКГ розглянуть режим припинення вогню на Донбасі [ Редактировать ]
Режим припинення вогню на Донбасі та відновлення роботи пропускних пунктів. Ці питання планують розглянути на засіданні тристоронньої контактної групи.
Кроки з деескалації сьогодні мають обговорити на рівні робочих підгруп, а завтра - на загальному засіданні. Українська сторона вже запропонувала документ, що посилює відповідальність за порушення режиму припинення вогню.
Цей план взяли за основу представники ОБСЄ - зазначив голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.
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