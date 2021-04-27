Тридцять змій під одним дахом. Житель Нікарагуа облаштував у своєму помешканні справжній серпентарій. Свою пристрасть до рептилій перетворив на бізнес. От тільки сусіди поглядають скоса. Чому розповість Ольга Жидецька.

26-річний ветеринар Альберто Дельгаділло охоче розповідає про своє захоплення. У його руках - невеликий удав. Він слухняно обвивається довкола рук господаря та дає себе пестити.

Альберто Дельгаділло, власник домашнього серпентарію:

Щоб із твариною можна було так поводитися, вона має народитися в неволі, під наглядом людей. Ці змії від народження звикли до такого ставлення, до їжі, яку я їм даю. Тому вони більше не ідентифікують нас як загрозу.

Таких зимнокровних улюбленців у помешканні Альберто зо три десятки. Каже, рептилії зачаровували його від самого дитинства. І за першої нагоди завів собі лускатого плеканця. Потім ще, і ще. Нині окраса колекції двометровий пітон-альбінос. Є й отруйні змії гримучі, гадюки та інші страхітливі екзоти. Декому потрібні особливі умови. А дехто задовольняється заскленими полицями шафи. Чоловік каже, родина змирилася з його пристрастю. А от сусіди поглядають скоса, адже змій у Нікарагуа недолюблюють.

Альберто Дельгаділло, власник домашнього серпентарію:

Починати було складно. Зокрема, враховуючи ставлення до змій, яке побутує в нашій країні. Багато хто критикував мене. Казали, що я божевільний і, навіть, що в мене вселився диявол.

Щоби прогодувати свій зоопарк чоловік тримає міні-ферму з розведення білих мишей. А заробляє на оренді змій для фотосесій. Замовлень не бракує. Адже загрозливий вигляд рептилій вабить охочих полоскотати собі нерви.

Честер Лопес, модель:

Я одразу сказав: це буде видовищно. Неймовірно. Це унікальний досвід. Таку екзотику не побачиш щодня.

Яскраві враження клієнтів дуже тішать господаря рептилій. А на закиди зоозахисників, що звинувачують його в експлуатації тварин відповідає - усі його плеканці здорові і задоволені, бо оточені любов'ю і турботою.