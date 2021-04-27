Администрация президента США Джо Байдена готовит визит госсекретаря Энтони Блинкена в Украину. Он модет состояться уже в следующем месяце. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Визит главы Госдепа в Киев должен продемонстрировать союзникам США по НАТО, что Вашингтон ценит своих союзников и не намерен отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на российско-американском саммите, который может пройти в начале этого лета.

По данным издания, Визит Блинкена также позволит обсудить возможную встречу Байдена и президента Украиы Владимира Зеленского, которая может состояться во время запланированного на лето европейского турне американского лидера.

Как сообщается, визит Блинкена будет иметь особое значение на фоне готовящейся на лето встречи Байдена и президента России Владимира Путина.

По данным издания, Визит Блинкена также позволит обсудить возможную встречу Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, которая может состояться во время запланированного на лето европейского турне американского лидера.

Госдепартамент США не стал комментировать сообщение CNN о подготовке визита главы американской дипломатии в Киев.

На данный момент у нас нет поездок, о которых мы могли бы объявить.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дважды созванивался с Блинкеном. 13 апреля он встречался с главой Госдепа в Брюсселе во время визита в штаб-квартиру НАТО на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

Напомним, что 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский общался с Байденом по телефону. Президент США заверил, что Украину не оставят наедине перед лицом агрессора.