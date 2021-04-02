Разговор Зеленского с Байденом был инициативой США - МИД [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, кто был инициатором разговора между президентами Украины и США, По его словам, телефонный разговор инициировала американская сторона. Об этом шла речь в эфире одного из украинских телеканалов.
Кулеба отметил, что телефонный разговор президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялся в выходной день в США.
"Соединенные Штаты знали, что мы хотим поговорить, потому что ситуация очень серьезная, но это было решение именно американской стороны разговаривать сегодня. Хочу подчеркнуть, что сегодня в США выходной день и несмотря на это, президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы поддержать Украину", - сказал он.
Министр добавил, что Байден позвонил Зеленскому, чтобы поддержать Украину на фоне агрессивных действий со стороны России.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский обсудил с Байденом стягивание войск России к границе Украины.
Напомним, что бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что телефонный разговор между Зеленским и Байденом может быть отложен на будущее, поскольку сейчас у новой американской администрации "на повестке дня очень много вопросов".
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