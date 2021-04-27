7.915 інфікувань на коронавірус зафіксували в Україні минулої доби. 432 пацієнти померло. Одужало майже 17 із половиною тисяч осіб. Найбільше випадків зараження у Києві, на Полтавщині та Донеччині. У Мінохорони здоров'я кажуть країна почала поступово виходити із третьої хвилі пандемії.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

У порівнянні минулого і позаминулого тижня кількість захворівших зменшилася з майже 92 тисяч до 77 тисяч, тобто на 15 тисяч осіб менше захворіло за минулий тиждень, ніж за позаминулий. Також кількість госпіталізованих людей за тиждень у порівнянні з позаминулим тижнем зменшилася на майже 3 400 осіб. Ситуація стабілізується. Ми дійсно пройшли цей надважкий період.