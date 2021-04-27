Степанов прокомментировал возможность отставки [ Редактировать ]
Во вторник, 27 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на информацию о вероятности своей отставки. Об этом Степанов заявил в эфире одного из телеканалов.
Он отметил, что слухи об этом распространяются в течение последних полугода.
Министр отметил, что уже год находится на посту и все это время "борется с пандемией и коронавирусом".
Относительно моей отставки. Это продолжается уже больше, чем полгода (слухи об отставке - ред.)... Что можно сделать?
Ранее мы писали о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подал в отставку.
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