Украина начала постепенный выход из третьей волны пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры", - заявил министр.

Он отметил, что за прошедшую неделю количество заболевших уменьшилось с 92 тысяч до 77 тысяч по сравнению с позапрошлой неделей.

"То есть, на 15 тысяч человек меньше заболело за прошедшую неделю, чем за позапрошлую", - констатировал Степанов.

Количество госпитализаций за тот же период уменьшилось в Украине на 3400 человек.

"Все эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны", - добавил министр.

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