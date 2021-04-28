У Казахстані вакцинують жителів власною сироваткою проти COVID-19 [ Редактировать ]
У Казахстані почали масову вакцинацію від COVID-19 препаратом власного виробництва. "Каз-Вак" перебуває на третій стадії випробування, тестові дози отримали трохи більше двохсот людей.
Уряд обдумує виробництво препарату в Туреччині. Водночас закуповують і вакцини інших виробників, зокрема китайської "Сінофарм". За рік епідемії у Казахстані зареєстрували майже 360 тисяч інфікованих, із них понад 4 тисячі померли.
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