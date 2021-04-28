Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о том, что у президента Украины Владимира Зеленского есть юридическое основание для роспуска Верховной Рады.

Будет ли оно использовано или нет - это уже вопрос к президенту. По его словам, в Конституции прописаны четкие основания роспуска Рады.

По состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть

Стефанчук отметил, что формальным основанием является то, что депутаты не собирались более 30 дней.

Так случилось, что в период с декабря по январь, я конечно могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная Рада не собиралась более 30 дней..

Заместитель главы Рады отметил, что с ним разговоров о роспуске парламента не было.

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