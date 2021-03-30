В Украине введут "нулевую декларацию" [ Редактировать ]
Во вторник, 30 марта, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала в первом чтении инициативу президента о так называемой налоговой амнистии.
"За" принятие такого решения проголосовали 245 депутатов.
Буквально сегодня глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман озвучил опасения в связи с намерением провести налоговую амнистию. В долгосрочной перспективе такие льготы вредят взысканию налогов, считают в фонде, демотивируя граждан.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада проведет сразу три внеочередных заседания, которые будут проходить одно за другим.
Т акже "Подробности" писали о том, что экстренное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе перенесли.
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