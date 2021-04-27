Во вторник, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое заседание Совета нацбезопасности и обороны. Об этом сообщил Офис президента.

Так, заседание должно состояться в ближайшее время.

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В ходе визита в Херсонскую область, где глава государства посетил позиции украинских военных вблизи административной границы с Крымом, Зеленский поручил Алексею Данилову организовать заседание СНБО. Дата и время предстоящего заседания пока неизвестны.

В Херсонской области также состоялось совещание, во время которого секретарь СНБО Данилов доложил о ситуации с безопасностью вблизи административной границы с оккупированным Крымом, а также обсудили готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

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