Столичные правоохранители задержали мужчину, который совершал подмены товаров во время получения в почтовом отделении. Злоумышленник совершал заказы деталей к компьютеру через интернет-магазины с доставкой на почту.

К полицейским обратилась сотрудница почтового отделения из Святошинского района с заявлением о том, что в посылке после проверки товар не соответствовал первоначальному виду. Мужчину оперативно задержали, ему грозит тюремное заключение.

Злоумышленник заказывал через интернет-магазины детали к компьютеру, а когда осматривал на почте товар, то незаметно менял его. За содеянное подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Отмечается, что в ходе просмотра записей камеры видеонаблюдения правоохранители установили, что подозреваемый попросил у работницы почтового отделения осмотреть посылку, а когда та отвлеклась, подменил товар на другой и отказался от заказа.

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