В Ивано-Франковске правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая занималась мошенничеством через социальные сети. Злоумышленница "кидала" людей на деньги, занимаясь интернет-торговлей.

Девушка требовала, чтобы ей скидывали полную предоплату за несуществующий товар и пропадала. Пострадавшие не могли с ней связаться. Мошенница "работала" на территории Ивано-Франковской области и вне ее границ.

Женщина обманула десятки покупателей, сумма ущерба устанавливается.

Полиция провела обыски и изъяли вещественные доказательства. Речь идет о компьютерной технике и мобильные терминалы, банковские карточки, которые использовала в противоправной деятельности.

Отметим, что за такой "бизнес" женщине грозит до 8 лет заключения. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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