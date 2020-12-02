Выманивала деньги и пропадала: полиция задержала интернет-мошенницу [ Редактировать ]
В Ивано-Франковске правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая занималась мошенничеством через социальные сети. Злоумышленница "кидала" людей на деньги, занимаясь интернет-торговлей.
Девушка требовала, чтобы ей скидывали полную предоплату за несуществующий товар и пропадала. Пострадавшие не могли с ней связаться. Мошенница "работала" на территории Ивано-Франковской области и вне ее границ.
Женщина обманула десятки покупателей, сумма ущерба устанавливается.
Полиция провела обыски и изъяли вещественные доказательства. Речь идет о компьютерной технике и мобильные терминалы, банковские карточки, которые использовала в противоправной деятельности.
Отметим, что за такой "бизнес" женщине грозит до 8 лет заключения. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.
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