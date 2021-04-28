В Киеве отменяют спецпропуска в транспорте: названа дата [ Редактировать ]
В среду, 28 апреля, в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил об ослаблении карантина в столице.
Так, с 1 мая будут отменены специальные пропуска для проезда в общественном транспорте.
Весь наземный общественный транспорт и метро возобновят работу в обычном режиме.
С 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро возобновит перевозку пассажиров в обычном режиме с соблюдением определенных ранее противоэпидемиологических норм и правил.
Мэр также призвал жителей столицы пользоваться общественным транспортом "лишь в случае срочной необходимости".
Читайте также, с 00 часов 00 минут воскресенья, 25 апреля, Одесская область выходит из "красной" зоны карантина. В области установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Кроме того, Львовская область, в том числе и Львов, не в "красной" зоне карантина, теперь в этом регионе действуют ограничения "желтой" зоны. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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