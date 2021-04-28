В среду, 28 апреля, киевские власти приняли решение ослабить локдаун в столице. В Киеве отменяют спецпропуска в общественном транспорте. Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, школы и детские сады тоже восстанавливают свою работу, но с 5 мая. Также общественный транспорт сможет работать без спецпропусков с 1 мая.

Об ограничениях. Сегодня утром комиссия ТЭР и ЧС приняла решение об ослаблении противоэпидемиологических мер в столице. Мы надеемся, что государственная комиссия ТЭР и ЧС примет решение о выходе столицы с "красной" зоны".

Что еще будет работать с 1 мая:

Заведения торговли

ТРЦ

Рынки

Ярмарки

Кафе, рестораны и т.п.

Спортзалы и фитнес-центры

Центры предоставления административных услуг по предварительной записи через е-сервисы

По словам Кличко, локдаун в Киеве дал положительные результаты, и количество новых случаев заболевания начало снижаться.

Но в столице до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных.

Читайте также, с 00 часов 00 минут воскресенья, 25 апреля, Одесская область выходит из "красной" зоны карантина. В области установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Кроме того, Львовская область, в том числе и Львов, не в "красной" зоне карантина, теперь в этом регионе действуют ограничения "желтой" зоны. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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