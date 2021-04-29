Ляшко призвал украинцев записаться на COVID-вакцинацию [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обратился к украинцам. Он призвал людей в возрасте от 18 до 59 лет записать на вакцинацию от коронавируса. Об этом он заявил на брифинге.
Ляшко рассказал, когда вакцинируют тех, кто записался в лист ожидания.
"Призываю украинцев в возрасте от 18 до 59 лет записаться в лист ожидания через "Дию". Вас активизируют, как только в кабинете прививки появится вакцина и не будет людей, которые хотят прививаться из приоритетных групп", - сообщил он.
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