Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обратился к украинцам. Он призвал людей в возрасте от 18 до 59 лет записать на вакцинацию от коронавируса. Об этом он заявил на брифинге.

Ляшко рассказал, когда вакцинируют тех, кто записался в лист ожидания.

"Призываю украинцев в возрасте от 18 до 59 лет записаться в лист ожидания через "Дию". Вас активизируют, как только в кабинете прививки появится вакцина и не будет людей, которые хотят прививаться из приоритетных групп", - сообщил он.

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