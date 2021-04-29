В Украине за минувшие сутки, 28 апреля, зафиксировано 11 627 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

заболели - 11 627 человек;

летальных случаев - 387;

выздоровели - 18 442 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 059 465 человек;

выздоровели - 1 635 333 человек;

летальных исходов - 43 778;

Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.

Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.

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