COVID не отступает: новая статистика о зараженных в Украине [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 28 апреля, зафиксировано 11 627 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- заболели - 11 627 человек;
- летальных случаев - 387;
- выздоровели - 18 442 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 059 465 человек;
- выздоровели - 1 635 333 человек;
- летальных исходов - 43 778;
Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.
Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.
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