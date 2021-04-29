В Украине увеличили темпы вакцинации от COVID [ Редактировать ]
В Украине существенно увеличили темпы вакцинации от коронавируса. За прошедшие сутки сделали 70 468 прививок. Об этом свидетельствуют данные СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) по COVID-19.
До этого в Украине ни разу не вакцинировали более 20 тысяч человек в сутки.
Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (7736), Харьковской (6234), Днепропетровской (5791), Киевской (5685) и Полтавской (5640) областях. При этом достаточно низкие темпы вакцинации остались в Луганской (539), Черновицкой (909) и Ивано-Франковской (919) областях.
Также за вчера в Запорожской области еще один человек получил вторую прививку от COVID.
Большинство прививок за вчера было сделано вакциной AstraZeneca - 60 017. Sinovac укололи 5793 людям, Pfizer - 4658. С начала пандемии в Украине уже привили первой дозой 629 182 человек, двумя дозами - 10.
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