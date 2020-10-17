Украинский мотогонщик впервые в истории выиграл золото в Суперпоул [ Редактировать ]
21-летнему украинскому мотогонщику Никите Калинину покорилось историческое достижение на этапе Чемпионата мира по Супербайку. Он первым в истории независимой Украины выиграл золото в гонке Суперпоул. Об этом сообщает Tribuna.
Калинин на тренировке, на трассе, показал третий результат, однако уже на сомой гонке сумел улучшить свою езду и финишировать первым.
Отметим, что Супербайк - это разновидность кольцевых гонок на мотоциклах, в основе которых лежат серийные конструкции, находящиеся в свободной продаже.
Суперпоул результаты:
WorldSSP300
1. Никита Калинин (Украина) – 1.50,798
2. Мика Перес (Испания) – 1.50,852
3. Бруно Иерачи (Италия) – 1.50,898
Как ранее сообщалось, чемпиона мира дисквалифицировали за супружескую измену.
Читайте также, букмекеры спрогнозировали бой Ломаченко-Лопес.
по теме
Замість перемовин позапланові перевірки: Олімпійський коледж імені Івана Піддубного знову в облозі
До закладу без попереджень прийшли 2 позапланові перевірки - КРУ та щодо якості освіти. Їх супроводжували кілька десятків правоохоронців
Ветеранів команди "Динамо" Київ" відзначили державними нагородами
Про відзначення державними нагородами України ветеранів команди товариства "Футбольний клуб "Динамо" Київ"
"Иду в политику созидать" - Георгий Зантарая
Представление списков во время конференции 20 сентября "Слуги народа" сделало "мини-сенсацию"
Украина-Испания: результаты матча Лиги наций
Во вторник, 13 октября, сборная Украины в рамках поединка Лиги наций в родных стенах провела поединок с командой Германии
Проведение спортивных мероприятий со зрителями запретили
Во вторник, 13 октября, Кабинет министров Украины принял важное решение