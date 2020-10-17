21-летнему украинскому мотогонщику Никите Калинину покорилось историческое достижение на этапе Чемпионата мира по Супербайку. Он первым в истории независимой Украины выиграл золото в гонке Суперпоул. Об этом сообщает Tribuna.

Калинин на тренировке, на трассе, показал третий результат, однако уже на сомой гонке сумел улучшить свою езду и финишировать первым.

Читайте также Вита Семеренко вылечилась от COVID-19

Отметим, что Супербайк - это разновидность кольцевых гонок на мотоциклах, в основе которых лежат серийные конструкции, находящиеся в свободной продаже.

Суперпоул результаты:

WorldSSP300

1. Никита Калинин (Украина) – 1.50,798

2. Мика Перес (Испания) – 1.50,852

3. Бруно Иерачи (Италия) – 1.50,898

Как ранее сообщалось, чемпиона мира дисквалифицировали за супружескую измену.

Читайте также, букмекеры спрогнозировали бой Ломаченко-Лопес.