На границе Киргизии и Таджикистана идет перестрелка между военными (видео) [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
В четверг, 29 апреля, началось вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана на границе двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Погранслужбу киргизского Госкомитета нацбезопасности.
В местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия) ситуация обострилась. Таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов.
В Таджикистане заявили, что это военные Киргизии открыли огонь по таджикским пограничникам.
Сообщается, что в среду, 28 апреля, на границе двух стран между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта "Головной", который таджикская сторона считает своей территорией, а киргизская - спорной.
Душанбе оценивает действия с киргизской стороны как нарушение двусторонних соглашений с Таджикистаном:
В соответствии с картами 1924-1927 годов, а также 1989 года, данный объект (водораспределительный пункт "Головной") всецело принадлежит Республике Таджикистан и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Киргизия и Узбекистан.
Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения рубежа.
Напомним, что в Киргизии приняли решение о статусе русского языка - он сохранит статус официального.
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