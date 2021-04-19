В Киргизии разгорелся громкий скандал. Как выяснилось, пациентов с коронавирусом без их ведома лечили отваром ядовитого растения аконит. Употребление этого растения может привести к смерти. Об этом пишет 24.kg.

Сообщается, что никаких научных исследований метода лечения аконитом не проводилось. Скандал разгорелся после того, как на предложение президента Садыра Жапарова министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну коронавируса пациентов уже лечили аконитом, но не говорили об этом.

После заявлений министра пользователи социальных сетей начали сообщать, что пациентам приносят "травяной отвар от кашля", но не спрашивают согласия на такое лечение.

На кыргызском языке аконит называется уу коргошун (в самом названии присутствует слово "яд"), и когда они услышат это, многие не поймут и не захотят лечиться… Поэтому со вчерашнего дня я сказал всем медикам называть аконит.

Он также пообещал подготовить документы о клинических испытаниях, но не уточнил, когда.

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