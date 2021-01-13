Русский язык в Киргизии и в дальнейшем сохранит статус официального. Как сообщает ТАСС, об этом в интервью российскому телеканалу заявил Садыр Жапаров, победивший на выборах президента Киргизии.

Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус.

Жапаров сообщил, после распада СССР Киргизия и Россия "стали союзниками, близкими партнерами", а отношения между двумя странами - "как у братьев", поэтому "высокие дипломатические отношения с Россией будут продолжены".

Все кыргызстанцы знают, что без России будет очень тяжело, потому что в экономическом, геополитическом плане Россия - главный союзник и партнер.

Читайте также Русский язык лишили статуса регионального в Одесской области

Напомним, что 10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали президентскую или парламентскую форму правления в стране.

На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. После обработки бюллетеней более чем с 98% участков Садыр Жапаров набрал свыше 79% голосов. За переход к президентской форме правления высказались свыше 80% граждан.

Как сообщалось ранее, в Туркменистане в сентябре 2020 года расформировали в школах классы, где обучение проводится на русском языке.

Вместе с тем в Молдове в декабре приняли закон о статусе русского языка и разблокировали вещание российских каналов.