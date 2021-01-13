В Киргизии приняли решение о статусе русского языка [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Русский язык в Киргизии и в дальнейшем сохранит статус официального. Как сообщает ТАСС, об этом в интервью российскому телеканалу заявил Садыр Жапаров, победивший на выборах президента Киргизии.
Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус.
Жапаров сообщил, после распада СССР Киргизия и Россия "стали союзниками, близкими партнерами", а отношения между двумя странами - "как у братьев", поэтому "высокие дипломатические отношения с Россией будут продолжены".
Все кыргызстанцы знают, что без России будет очень тяжело, потому что в экономическом, геополитическом плане Россия - главный союзник и партнер.
Напомним, что 10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали президентскую или парламентскую форму правления в стране.
На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. После обработки бюллетеней более чем с 98% участков Садыр Жапаров набрал свыше 79% голосов. За переход к президентской форме правления высказались свыше 80% граждан.
Как сообщалось ранее, в Туркменистане в сентябре 2020 года расформировали в школах классы, где обучение проводится на русском языке.
Вместе с тем в Молдове в декабре приняли закон о статусе русского языка и разблокировали вещание российских каналов.
по теме
В среду, 13 января, утром в России на трассе М4-Дон перевернулся автобус с украинцами
По предварительным данным, водитель не справился с управлением
Напередодні у Берліні представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорювали питання врегулювання ситуації на Донбасі. Зустріч тривала шість годин
Вітчизняне МЗС висловлює "рішучий протест" і вимагає звільнити засуджених й усіх незаконно утримуваних українців.
Від України на переговорах був голова офісу Президента Андрій Єрмак. Від Росії заступник керівника Адміністрації президента Дмитро Козак