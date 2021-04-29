В четверг, 29 апреля, на границах Киргизии и Таджикистана на фоне конфликта обе стороны стягивают войска. Вооруженные силы уже начали атаковать пограничные заставы друг друга. Об этом сообщает киргизское издание kaktus.media.

Таджикская сторона открыла огонь по киргизским пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". А в результате минометного обстрела загорелось здание пограничной заставы "Достук".

Спецназ пограничной службы в ответ на эти действия Киргизии захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Таджикистана. В настоящее время по всему периметру границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы.

Таджикская сторона пока не прокомментировала ситуацию и не ответила на это заявление.

Напомним, что в Киргизии приняли решение о статусе русского языка - он сохранит статус официального.

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