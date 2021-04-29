Ще одна область, Вінницька, відсьогодні "пожовтіла". Усього таких регіонів в Україні сім. "Червоних - десять.

Лідери захворюваності - Харківська та Дніпропетровська області, Київ, а також Донеччина, Львівщина і Полтавщина.

Загалом по Україні заразилися майже 12 тисяч людей. Чверть з них опинилися в лікарнях. Одужали понад 18 тисяч. 387 українців померли.