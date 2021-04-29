"Олов'яне весілля": 10 років тому побралися принц Вільям та Кетрін Міддлтон.

За цей час подружжя об'їздило пів світу в рамках виконання королівських обов'язків. Народило трьох дітей, створило благодійний фонд і почало опікуватися численними програмами з допомоги дітям та дорослим. До ювілею пара оприлюднила свіжі спільні фото.

Вільям і Кейт дуже популярні члени монаршої родини. За останніми опитуваннями, три чверті британців схвально відгукуються про зразкове подружжя.