В четверг, 29 апреля, новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал о путях снижения цены на газ в Украине.

Таким образом он отреагировал на призыв правительства снизить тарифы для населения.

По его словам, совместно с руководством "Укргаздобычи" будут проработаны как возможности увеличения добычи, так и, соответственно, развития рынка. Это должно привести к снижению цены.

"Укргаздобыча" должна больше добывать и, соответственно, больше давать на рынок - на прозрачных условиях, равных для всех. Должен быть равный доступ к собственному ресурсу добычи, чтобы никто не мог обвинить "Нафтогаз" в монополизме, чтобы действовали честные правила игры, одинаковые для всех.

Еще одна возможность для снижения цены он называет давление "Нафтогаза" на "Газпром".

Мы не собираемся возобновлять прямые закупки газа в России - речь не об этом, а о том, что газ, который Украина закупает у европейских компаний, будет дешевле.

Другая инициатива, которую начали еще в министерстве, - это диджитализация, которая "поможет понять, сколько люди платят за газ, какая у них способность, и обеспечит легкий механизм адресной помощи тем, кто в ней нуждается".

Ранее мы писали о том, что "Газпром" резко сократил транзит газа через Украину. Также сообщалось, что украинцев перевели на новые тарифы на газ.

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