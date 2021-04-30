В пятницу, 30 апреля, в ходе брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил хорошую организацию процесса вакцинации в Полтавской, Херсонской и Черкасской областях. Также он рассказал о резком росте темпов вакцинации в последние дни.

Так, за среду-четверг было привито 143 745 человек, тогда как с 24 февраля - менее 560 тысяч.

В Украине за последних два дня провели 143,745 тыс. вакцинаций, из них 73,376 тыс. за вчера. Хотел бы отметить Полтавскую, Херсонскую, Черкасскую области, где хорошо организован процесс и по сравнению с численностью населения областей большие показатели вакцинации.

Манипуляции проводятся в пунктах прививки, привлечены мобильные бригады, а также готовятся к открытию вакцинальные центры, которые начнут работу при массовом поступлении вакцин.

Вакцинацию организованных коллективов зарегистрировалось уже 436 компаний - 53 575 сотрудников.

Как только в Украине будет достаточное количество вакцин - мобильные бригады будут их прививать.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обратился к украинцам. Он призвал людей в возрасте от 18 до 59 лет записаться на вакцинацию от коронавируса, он порекомендовал гражданам записываться через приложение "Дия".

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