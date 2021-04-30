За сутки на территории Украины второй дозой препарата от коронавирусной инфекции иммунизировали 130 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Все прививки были сделаны препаратом Sinovac-CoronaVac. Перед этим 10 человек иммунизировали вакциной AstraZeneca. Наибольшая часть прививок была сделана в Полтавской области (116 вакцин), а еще 4 дозы - в Хмельницкой области.

Отмечается, что за 24 часа первые уколы с прививкой получили 73 256 граждан Украины. Большая часть из них была произведена препаратом от AstraZeneca - 64 198, на втором месте идет Sinovac - 5202 дозы, третье место занимает Pfizer - 3856 уколов. Известно, что с начала кампании по вакцинации привили первой дозой уже 702 438 человек.

Читайте также, в пятницу, 30 апреля, в Украину прибудет еще одна партия китайской вакцины от коронавируса Sinоvac. Размер партии составит 500 тысяч доз препарата, компания подтвердила поставку препарата за несколько часов.

Кроме того. главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обратился к украинцам. Он призвал людей в возрасте от 18 до 59 лет записаться на вакцинацию от коронавируса, он порекомендовал гражданам записываться через приложение "Дия".

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