В Одессе загорелся 15-этажный корпус клинического санатория имени Пирогова. Была объявлена эвакуация, однако внутри здания на лечении находился маломобильный пациент, который не смог сам покинуть очаг возгорания.

Пострадавший мужчина получил серьезные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной возникновения пожара стало возгорание матраса в одной из комнат из-за перегрузки электрического удлинителя.

30 апреля в 00:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о задымлении в 15-ти этажном корпусе клинического санатория им. Пирогова по адресу: г. Одесса, ул. Лиманная, 170. По прибытию на место вызова пожарно-спасательных подразделений установлено загорание матраса в комнате на втором этаже на площади 2 квадратных метра.

Отмечается, что сотрудники спасательной службы эвакуировали 9 человек из задымленного второго этажа. Известно, что пожар ликвидирован персоналом санатория до прибытия подразделений ГСЧС с помощью 4-х огнетушителей ОП-5.

Фото: ГСЧС

Читайте также, в Черновцах произошел пожар на территории завода "Розма", на место происшествия уже выехала бригада Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели получили информацию о пожаре на заводе "Розма". Пожарные уже отправились на место происшествия.

Кроме того, в Днепропетровской области в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек. Во время проведения работ по ликвидации пожара, спасатели обнаружили бездыханные тела погибших мужчины и женщины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.