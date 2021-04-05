В понедельник, 5 апреля, в Черновцах произошел пожар на территории завода "Розма". На место происшествия уже выехала бригада Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".

Как пишет издание, пожар масштабный. Над микрорайоном Каличанка, где расположен завод, поднялось большое облако черного дыма.

В местном управлении ГСЧС рассказали, что спасатели получили информацию о пожаре на заводе "Розма". Пожарные уже отправились на место происшествия.

Информации о причинах возгорания, а также возможных жертвах или пострадавших пока нет.

Завод "Розма" занимается изготовлением полипропиленовых систем для отопления и водоснабжения, а также стальных панельных радиаторов отопления.

Кроме того, в Киеве, в Голосеевском районе произошел взрыв на предприятии, пострадали двое работников. Как сообщили правоохранители, предварительно причиной взрыва стали сварочные работы, медики оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь.

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