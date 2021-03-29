В Днепропетровской области в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек. Об этом пишут в пресс-службе ГСЧС.

Трагедия произошла в селе Вязовок Павлоградского района. В доме находился мусор, который воспламенился, после чего огонь распространился на крышу здания.

В с. Вязовок Павлоградского района в частном жилом доме возник пожар. Прибыв на место, спасатели установили, что горит крыша, домашнее имущество и мусор внутри одноэтажного дома на общей площади 60 кв.м.

Отмечается, что во время проведения работ по ликвидации пожара, спасатели обнаружили бездыханные тела погибших мужчины и женщины, однако позже был найден труп еще одной погибшей женщины.

Ранее мы писали, что под Киевом заживо сгорел 5-летний ребенок. Родители оставили мальчика дома, чтобы сходить в магазин, а когда вернулись, то увидели дым из окна дома, отец разбил окно, чтобы попасть внутрь, но от доступа кислорода огонь полностью охватил деревянные конструкции здания.

Кроме того, в Киеве ночью произошел пожар в недостроенной бане, в результате чего погибли три человека. Огнем уничтожены металлические и деревянные конструкции здания, мебель и личные вещи на площади 80 кв. м, трупы были найдены во время разборки металлоконструкций.

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