В пятницу, 30 апреля, в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. В салоне на момент столкновения было 23 человека.

В автомобиле КИА находились двое одесситов: 68-летний мужчина-водитель и 65-летняя женщина. Автобус ехал рейсом "Ивано-Франковск - Снятин", в салоне которого были 23 человека. В результате лобового столкновения автомобиля KIA и рейсового автобуса погибли водитель и пассажирка легковушки.

Они получили смертельные травмы и погибли на месте. 6 пассажиров из автобуса доставили в больницу. Сейчас устанавливают степень их повреждений. Других пассажиров на месте аварии осмотрели медики.

Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются. На месте работают полицейские. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Читайте также, водитель автобуса потерял сознание во время движения по проспекту Бажана возле станции метро "Позняки". В салоне автобуса, помимо водителя, также находились пассажиры, в результате аварии одна женщина получила легкие травмы.

Кроме того, на столичном проспекте Гагарина автомобиль Nissan Teana на большой скорости выехал с дороги и опрокинулся. В салоне автомобиля находились 3 человек, незадолго до трагедии в полицию поступило сообщение, что водитель Nissan Teana "лихачил по району".

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