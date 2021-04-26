Съехал с дороги и опрокинулся: в Киеве случилось смертельное ДТП (видео) [ Редактировать ]
На столичном проспекте Гагарина автомобиль Nissan Teana на большой скорости выехал с дороги и опрокинулся. В салоне автомобиля находились 3 человек.
В результате ДТП одна женщина погибла, еще одна получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована. По предварительным данным, в салоне находились мать и дочь, они ехали с непристегнутыми ремнями безопасности. Неизвестный мужчина-водитель 1992 года рождения скрылся с места аварии.
Отмечается, что в салоне автомобиля обнаружили документы и оружие. Незадолго до трагедии в полицию поступило сообщение, что водитель Nissan Teana "лихачил по району". В настоящее время на месте трагедии работают правоохранители, ведутся следственные действия.
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Кроме того, в Одессе на Люстдорфской дороге автомобиль, двигаясь на большой скорости, съехал с трассы и влетел во двор, где перевернулся. В настоящее время правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств смертельной аварии.
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