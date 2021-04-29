В больнице в немецком городе Потсдам нашли тела 4 убитых человек. Подозреваемую в преступлении женщину задержала полиция.

Представитель полиции штата Бранденбург заявил, что офицеров вызвали в клинику Оберлин незадолго до 21 часа. По его словам, они обнаружили четырех погибших и одного человека, который получил серьезные ранения.

"Жертвы имели признаки значительного внешнего насилия", - заявил представитель полиции Торстен Хербст.

Хербст заявил, что задержанную женщину подозревают в убийствах, но отказался пока предоставлять дополнительные детали.

Напомним, ранее сообщалось, что в США на предприятии мужчина открыл стрельбу. Это случилось в штате Техаса. Стрелявшим оказался 27-летний Ларри Уинстон Боллин, его уже задержали. При попытке скрыться преступник также тяжело ранил полицейского.