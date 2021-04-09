В США мужчина открыл огонь на мебельной фабрике, где работал. В результате один человек был убит, а несколько человек получили ранения.

Это случилось в штате Техаса. Стрелявшим оказался 27-летний Ларри Уинстон Боллин, его уже задержали. При попытке скрыться преступник также тяжело ранил полицейского.

В больнице сообщили, что двое из пяти человек, получивших ранения на предприятии, были госпитализированы в критическом состоянии. Еще трое пострадавших находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Во время погони преступник ранил военнослужащего штата, который был госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии.

Примерно через два часа после нападения подозреваемый был арестован в Бедиасе.

По словам властей, следователи все еще пытаются выяснить мотивы нападения.

Кроме того, в Киеве, на Гидропарке, произошла стрельба. Посетитель одного из развлекательных заведений выстрелил в охранника, с которым у него возник конфликт, ностранца, устроившего стрельбу, задержали. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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