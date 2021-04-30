Правоохранители объявили о подозрении киевлянину, который организовал незаконную раскопку скифского кургана в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В начале июня 2020 года неизвестные разграбили курган, расположенный на территории сельскохозяйственных угодий Скобелевского сельского совета Казанковского района Николаевской области. Эти земли являются государственной собственностью и относятся к категории особо ценных земель культурного наследия.

Следователи выяснили, что раскопки организовал 49-летний житель Киева, который обладал определенными знаниями в области культуры и искусства.

Он взял в сообщники трех человек, которым были отведены определенные функции. Они заключили фиктивные договора с частными фирмами по охране выбранного ими объекта и наняли спецтехнику, чтобы раскопать курган.

Найденные там артефакты пустили с молотка на аукционах и продали коллекционерам. Следствие до сих пор пытается выйти на их след и установить стоимость найденных "черными копателями" предметов старины.

В ходе расследования полиция провела более трех десятков обысков в Кривом Роге, Одессе и Киеве, в ходе которых были найдены некоторые предметы старины и документы, подтверждающие совершение преступления.

29 апреля следователи Нацполиции при силовой поддержке бойцов КОРДа вручили мужчине и двум его сообщникам подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 298 Уголовного кодекса Украины "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия".

"Черным археологам" грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщали "Подробности", в начале прошлого года по меньшей мере 15 курганов эпохи ранней бронзы распахали в Черкасской области фермеры и селяне.