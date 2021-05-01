В Киеве пьяный 49-летний мужчина за рулем Infinity на полной скорости врезался в столб. В результате 18-летняя девушка, находившаяся в салоне автомобиля, погибла на месте. Еще одну юную пассажирку и водителя госпитализировали. Об этом сообщил в Facebook замминистра главы МВД Антон Геращенко.

47-летний мужчина Павел Б, посадил к себе в машину двух девушек 18 и 19 лет. Не остановившись по требованию патрульных, которые увидели что автомобиль "Infinity G25" нарушает правила дорожного движения, водитель утопил педаль газа в пол и разогнавшись до скорости более 100 км/ч врезался в столб.

Находящаяся в автомобиле 18-летняя Александра З. погибла на месте. 19-летняя Мария вместе с водителем госпитализирована в 17 больницу Киева. Проверка водителя на алкоголь показала, что он был пьян.

Между тем полиция Киева сообщает, что за рулем "Infinity" находился 25-летний водитель. Правоохранители опровергают информацию о причастности внука экс-главы МВД Николая Билоконя к аварии. Об этом сообщили "Сегодня" собственные источники в полиции.

На видео - фрагмент преследования патрульными автомобиля нарушителя. Меньше чем через минуту произойдёт трагедия.

Геращенко напомнил, что месяц назад в Украине ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.

Первый штраф теперь уже не 10 200 гривен, а 17 000. За повторность вождения в пьяном виде суд может отправить за решетку на срок до 15 дней. Но видимо не все водители об этом знают.

Замглавы МВД напомнил, что народные депутаты и президент по просьбе МВД значительно ужесточили ответственность "для ублюдков, которые садясь за руль пьяными убивают других людей".

Покажу разницу на примере Павла Б, водителя, что убил сегодня 18 летнюю девушку. До 17 марта 2021 года, за ДТП приведшее к смерти, суд мог дать 8 лет лишения свободы не зависимо от того пьян был водитель или нет, то сейчас суд может дать до 10 лет за решеткой такому водителю.

Если раньше осужденный за гибель человека на дороге нетрезвый водитель мог выйти отсидев всего половину срока или 4 года при максимальном наказании в 8 лет, то теперь если суд даст такому водителю максимальное наказание в 10 лет, то он не сможет выйти отсидев меньше 3/4 срока или 7,5 лет.

Напомним, что "Подробности" детально описали новые штрафы за нарушение ПДД, которые начали действовать в Украине.