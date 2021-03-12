В Украине увеличили штрафы за нарушение ПДД: Зеленский подписал закон [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №1231-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который Верховная Рада приняла 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон усиливает ответственность за нарушение Правил дорожного движения и значительно увеличивает штрафы.
Штрафы за нарушение ПДД:
- управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - от 17 тыс. грн и лишение прав на 1 год.
- нарушение правил пользования ремнями безопасности - 255 грн;
- нарушение ограничений скорости движения (более чем на 50 км/ч) - с 510 до 1700 грн;
- проезд на запрещающий сигнал регулировки дорожного движения;
- нарушение правил переезда перекрестков - 255 грн.
- неосвещенный номерной знак или незарегистрированный номер - 255 грн.
- оставление места дорожно-транспортного происшествия - с 255 до 3400 грн;
- езда без водительского удостоверения - 425 грн.
- управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения - с 510 до 3400 грн. Повторное нарушение в течение года - 40,8 тыс. грн с лишением водительских прав на срок от 5 до 7 лет.
Штрафы за пьяное вождение:
- первый случай вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - 17 тыс. грн и лишение прав на 1 год;
- второй случай - 34 тыс. грн, лишение прав на 3 года;
- третий случай - 51 тыс. грн, лишение прав на 10 лет, конфискация транспортного средства.
- отказ от прохождения осмотра - 40,8 тыс. грн.
Раньше на рассмотрение дела по статье за пьяное вождение давалось три месяца, и многие нарушители умышленно затягивали дело. Теперь срок для привлечения к ответственности вырос до 1 года.
Также усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом.
Штрафы для пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов:
- переход дороги в неустановленном месте - 255 грн (раньше 51 грн);
- нарушение ПДД трезвым велосипедистом - 340 грн, нетрезвым – 680 грн;
- создание аварийной ситуации - 850 грн;
- отсутствие шлема у мотоциклистов - 255 грн.
Отныне полицейские имеют право останавливать автомобили для осмотра водителей с использованием спецсредств на состояние опьянения.
Новый закон позволяет полицейским использовать средства видеозаписи, с обязательным приобщением таких материалов в протокол об административном правонарушении.
Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.
Ранее сообщалось, что в Украине изменили ПДД: детей в автомобилях надо перевозить по-новому.
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