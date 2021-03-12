Штраф за пьяное вождение подняли до 17 тыс. грн с лишением прав на год Источник: Патрульная полиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №1231-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который Верховная Рада приняла 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон усиливает ответственность за нарушение Правил дорожного движения и значительно увеличивает штрафы.

Штрафы за нарушение ПДД:

управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - от 17 тыс. грн и лишение прав на 1 год .

. нарушение правил пользования ремнями безопасности - 255 грн ;

; нарушение ограничений скорости движения (более чем на 50 км/ч) - с 510 до 1700 грн ;

; проезд на запрещающий сигнал регулировки дорожного движения;

нарушение правил переезда перекрестков - 255 грн .

. неосвещенный номерной знак или незарегистрированный номер - 255 грн .

. оставление места дорожно-транспортного происшествия - с 255 до 3400 грн ;

; езда без водительского удостоверения - 425 грн .

. управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения - с 510 до 3400 грн. Повторное нарушение в течение года - 40,8 тыс. грн с лишением водительских прав на срок от 5 до 7 лет.

Штрафы за пьяное вождение:

первый случай вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - 17 тыс. грн и лишение прав на 1 год ;

; второй случай - 34 тыс. грн, лишение прав на 3 года ;

; третий случай - 51 тыс. грн, лишение прав на 10 лет, конфискация транспортного средства .

. отказ от прохождения осмотра - 40,8 тыс. грн.

Раньше на рассмотрение дела по статье за пьяное вождение давалось три месяца, и многие нарушители умышленно затягивали дело. Теперь срок для привлечения к ответственности вырос до 1 года.

Также усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом.

Штрафы для пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов:

переход дороги в неустановленном месте - 255 грн (раньше 51 грн);

нарушение ПДД трезвым велосипедистом - 340 грн, нетрезвым – 680 грн;

создание аварийной ситуации - 850 грн;

отсутствие шлема у мотоциклистов - 255 грн.

Отныне полицейские имеют право останавливать автомобили для осмотра водителей с использованием спецсредств на состояние опьянения.

Новый закон позволяет полицейским использовать средства видеозаписи, с обязательным приобщением таких материалов в протокол об административном правонарушении.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Ранее сообщалось, что в Украине изменили ПДД: детей в автомобилях надо перевозить по-новому.