В США детей будут прививать вакциной Pfizer [ Редактировать ]
В США разрешат вакцину Pfizer для прививки детей в возрасте от 12 до 15 лет уже в начале следующей недели.
Сообщается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США готовится разрешить вакцину Pfizer/BioNTech Covid для подростков в возрасте от 12 до 15 лет в начале следующей недели.
Отмечается, что принятие ожидается после того, как в марте производители лекарств заявили, о безопасности и эффективности вакцины, она вызвала стойкий ответ антител у детей в возрасте от 12 до 15 лет в ходе клинических испытаний. Вакцина уже одобрена в США для людей в возрасте 16 лет и старше.
Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.
Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.
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