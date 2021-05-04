В США разрешат вакцину Pfizer для прививки детей в возрасте от 12 до 15 лет уже в начале следующей недели.

Сообщается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США готовится разрешить вакцину Pfizer/BioNTech Covid для подростков в возрасте от 12 до 15 лет в начале следующей недели.

Отмечается, что принятие ожидается после того, как в марте производители лекарств заявили, о безопасности и эффективности вакцины, она вызвала стойкий ответ антител у детей в возрасте от 12 до 15 лет в ходе клинических испытаний. Вакцина уже одобрена в США для людей в возрасте 16 лет и старше.

Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.